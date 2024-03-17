Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere ve Çalışanlara Müjde Dolu Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu ve 3600 ek gösterge müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere yapılacak ikramiyelerin 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini duyurdu. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden bu yana çalışanların haklarını koruma konusundaki sürekli gayretlerine vurgu yaptı.

Emeklilere ve Çalışanlara Yapılan Artışlar:

Erdoğan, emeklilere yönelik yapılan artışlara da değindi. Geçen yıl emeklilere yapılan tek seferlik 5 bin liralık ödemenin ardından bu yıl bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gidildiğini açıkladı. Emeklilere yönelik artışlarla ilgili duyuruyu yaparken, devletin deprem bölgesiyle ilgili yükümlülüklerinin azalmasıyla artan kaynağı emeklilere ve çalışanlara sunacaklarını belirtti.

Çalışanlara Yapılan Artışlar:

Çalışanlara yönelik de yapılan artışlara değinen Erdoğan, 2024 yılı Ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte memurların aylıklarında yüzde 50'ye yakın bir artış sağladıklarını ifade etti. Bu artışlarla birlikte en düşük memur maaşının 2002 yılına göre reel olarak yüzde 300, nominal olarak ise 84 kat arttığını aktardı.

3600 Ek Gösterge Düzenlemesi:

Geçen yıl yapılan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, bu düzenlemenin kamu personelinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladığını ve birçok kamu görevlisinin ek gösterge rakamlarının 600 puan arttığını dile getirdi. Birinci dereceye yükselen tüm memurların faydalanacağı şekilde 3600 ek gösterge düzenlemesini genişleteceklerini söyledi.

Çalışma Meclisi Toplantısı:

Erdoğan, önümüzdeki aylarda "Çalışma Hayatının Gelecek Yüzyılı" temalı Çalışma Meclisi Toplantısını gerçekleştirmeyi planladıklarını duyurdu. Bu toplantının sosyal diyalog konusundaki ciddi ilerlemelerin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın sonunda katılımcılara teşekkür ederek, birliğin, dirliğin ve bereketin simgesi olan iftar sofralarını şereflendirdikleri için herkese teşekkür etti. Program, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.