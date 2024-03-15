

SGK Uzmanı Açıkladı: İstifa Edip Tazminat Alma Sırrı!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya üzerinden işten istifa edip tazminat almanın sırrını açıkladı. İşten ayrılan ancak tazminat alıp alamayacağını merak edenler için önemli bir bilgi paylaşıldı.

İstifa Edip Tazminat Alma Şartları:

Erdursun'un açıklamasına göre, çalışanın kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda normal şartlarda kıdem tazminatı alma hakkı bulunmuyor. Ancak bazı durumlarda bu değişebilir. İşten ayrılma gerekçesi haklı bir nedene dayanıyorsa, kanunlar içinde kıdem tazminatı hakkı doğabilir.

Detaylar:

09.09.1999 - 30.04.2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar, 7000 gün primini tamamlayanlar için herhangi bir şart aranmaksızın kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır.

4500 gün primini tamamlayanlar ise, kadın erkek ayrımı olmaksızın, ilk işe başlama tarihinden itibaren 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladıklarında kıdem tazminatı alabilirler.

01.05.2008 sonrası sigortalı olanlar için işe başlama tarihine göre belirli prim günlerini tamamladıklarında kıdem tazminatı alma hakkı doğar.