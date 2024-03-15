Araç Sahiplerine Müjde: Zorunluluk Kaldırıldı, Artık Serbest!

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile araç alıp satarken zorunlu olan bir kural tamamen kaldırıldı.

Karar Detayları:

Adana 4. Tüketici Mahkemesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Başvuruda, araç satışının ardından eski sahibinin araç üzerindeki hakimiyetinin sona erdiği, ancak sigorta sözleşmesinden kaynaklı sorumluluğun devam ettiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu tespit ederek iptal etti. İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Kararın Önemi:

İptal kararıyla birlikte, araç satışı sonrası eski sahibinin yeni sahibin fiillerinden sorumlu tutulması gerekliliği ortadan kalkmış oldu.

Yeni sahibin, belirtilen 15 günlük sürede üçüncü kişilere zarar vermesi durumunda, eski sahibin sorumlu tutulmasına son verildi.

Anayasa Mahkemesi'nin Değerlendirmesi:

Mahkeme, araç satışı sonrası eski sahibin üzerindeki kontrol ve denetim yetkisinin sona erdiğini vurgulayarak, eski sahibin artık işleten sıfatını taşımadığını belirtti.

Yeni sahibin, eski sahibin fiillerinden sorumlu tutulmasının bir zorunluluk olmadığını ifade etti.

Karar, araç sahiplerine daha fazla özgürlük ve sorumluluk getirirken, sigorta işlemlerinde de önemli bir değişikliğe işaret etmektedir.

Bu karar, araç sahipleri için önemli bir adım olarak değerlendirilirken, araç alım satım işlemlerindeki prosedürlerin değişmesine ve daha esnek bir yapıya kavuşmasına olanak sağlayacaktır.