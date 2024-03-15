Benzin ve Motorine Dev Zam: Araçlar Otoparktan Çıkamayacak

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı itibariyle büyük bir zam yapıldı, milyonlarca araç sahibine kötü haber geldi. Yüksek enflasyonun yanı sıra akaryakıt fiyatlarındaki artışlar da vatandaşların cebini zorluyor. Gece yarısı itibariyle motorin ve benzine dev bir zam yapıldı.

Zam Oranları ve Etkileri:

Benzine yüzde 3.7, motorine ise yüzde 2.70 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42 TL'yi aşarak rekor seviyelere ulaştı. Zamın ardından sürücüler akaryakıt istasyonlarına akın etti, kuyruklar oluştu.

Yeni Fiyatlar:

Benzin bugünden itibaren 1 lira 53 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş zamlanarak fiyatları arttı. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42,03 TL'ye, Ankara'da 42,74 TL'ye, İzmir'de ise 42,95 TL'ye yükseldi. Mazot fiyatları ise İstanbul'da 41,79 TL, Ankara'da 42,59 TL, İzmir'de 42,80 TL olarak belirlendi.

Sonuç:

Araç sahiplerini zor durumda bırakan bu zamlar, günlük yaşamı olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Yüksek akaryakıt fiyatlarıyla birlikte araç kullanımı ve seyahatlerde ciddi kısıtlamalar yaşanabilir. Bu durum, ekonomik olarak daha da zor bir sürece girildiğinin işareti olarak değerlendirilebilir.