"Sadaka Kutusu Hırsızlığına Karışan Şüpheli Tutuklandı"

Isparta'nın Çelebiler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir unlu mamulleri satışı yapan iş yerinden, içerisinde ihtiyaç sahipleri için toplanan yaklaşık 1.000 TL paranın bulunduğu sadaka kutusu, 31 Aralık 2023 tarihinde çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi olarak tespit edilen A.T., 03 Ocak 2024 tarihinde gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheli A.T., 03 Ocak 2024 tarihinde mahkemeye sevk edildi. Yapılan mahkeme kararıyla A.T., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Suç ve suçlular ile mücadelede kararlılıkla devam edildiği belirtilirken, kamuoyunun bilgilerine sunulan açıklama ile olayın çözüme kavuşturulduğu vurgulandı.