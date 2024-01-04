Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

"Isparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan Uyuşturucu Operasyonu Sonuçları"

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, 01 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda (50) gram eroin ele geçirdi. Operasyon kapsamında (1) şüpheli şahıs yakalanarak, uyuşturucu madde imal/ticareti suçundan tutuklandı.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtilerek, kamuoyuna duyuru yapıldı. Uyuşturucuyla mücadelede gösterilen kararlılık vurgulanarak, halkın bilgilendirilmesine önem verildi.