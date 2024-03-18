"Rekabet Kurumu, Ünlü Sosyal Medya Devine Rekor Ceza!

Rekabet Kurulu, META'ya (Facebook) günlük 4,7 milyon TL idari para cezası kesti. Online reklamcılık sektöründeki rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle cezalandırıldı.Kurul tarafından yapılan açıklamada, META'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformlardan elde ettiği verileri birleştirerek, diğer online reklamcılık firmalarının faaliyetlerini zorlaştırdığı ve rekabeti engellediği belirtildi. Bu durumun, pazarın sağlıklı işleyişini engellediği ve diğer firmalara giriş yapma şansını azalttığı vurgulandı.Rekabet Kurumu'nun 2021 yılında başlattığı soruşturmada, META'nın bu veri birleştirme pratiğiyle hakim durumunu kötüye kullandığı ve rekabeti engellediği tespit edilmişti. Bu sebeple META Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited ve WhatsApp LLC (META) hakkında toplamda 346.717.193,40 TL idari para cezası uygulanmıştı.Ancak, META'nın önerdiği düzeltici tedbirlerin yeterli bulunmaması ve belirlenen sürenin sona ermesiyle birlikte, günlük 4.796.152,96 TL idari para cezası daha kesildi.Kurul, META'nın bu veri birleştirme işlemine devam etmeden önce kullanıcılardan yeniden onay almasını istedi. Ancak, kullanıcılara sunulan onay ekranının yeterince şeffaf olmaması ve kullanıcıları yeterince bilgilendirmemesi sebebiyle bu önlem yetersiz bulundu.Sonuç olarak, META'nın önerdiği uyum tedbirlerinin Rekabet Kurumu'na sunulana kadar her gün için 2022 yılı gayri safi gelirleri üzerinden 4.796.152,96 Türk Lirası idari para cezası uygulanacak.