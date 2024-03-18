"Eşinin Takısını Zorla Alan Yandı: 'Yargıtay'dan Flaş Karar'"

Maddi zorluklarla boğuşan bir koca, eşinin takılarını talep etti ve alamayınca zor kullanarak almasıyla ilgili şoke edici bir karar alındı. Yargıtay'ın verdiği kararın detayları ortaya çıktı.

Bursa'da yaşanan olay, 20 yıllık evli bir çift arasında gerçekleşti. İddiaya göre, çift ev taksitlerini ödeyememe noktasına gelince koca, eşinden takılarını istedi. Ancak eşinden olumsuz bir yanıt aldıktan sonra, zor kullanarak bilezikleri kadının kolundan aldı ve kolyesini boynundan kopararak aldı.

Dava, başlangıçta basit yaralama suçundan görülmeye başlandı ancak yerel mahkeme, kocanın tehditleri ve zor kullanımı üzerine suçun yağma kapsamında olduğuna karar vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi, kocayı TCK'nın 148. maddesi kapsamında "yağma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak bu karara yapılan itirazlar sonucunda dosya Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 6. Ceza Dairesi, eylemin yağma suçu olarak değerlendirilmemesi gerektiğine karar verdi, ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, kadının takılarının ve ziynet eşyalarının kişisel malı olduğunu belirterek kocanın zorla aldığı eylemin 'yağma' suçu teşkil ettiği hükmüne vardı.

Bu kararla birlikte, eşinin takısını zorla alan kocaya yönelik hapis cezası kesinleşmiş oldu.