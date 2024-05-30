Raporlu İlaç Kullananlar İçin Yeni Düzenleme Geliyor

Sağlık Bakanlığı, raporlu ilaç kullanan hastalar için önemli bir düzenlemeye hazırlanıyor. Bu düzenlemeyle birlikte, aile hekimlerine raporlu ilaç yazma yetkisi verilecek, böylece hastaların hastaneye gitme zorunluluğu ortadan kalkacak.

Yıllık Reçete Dönemi Başlıyor

Yeni düzenlemeyle birlikte, yıllık reçete dönemi başlayacak. Bu uygulama sayesinde hastalar, sadece üç ayda bir eczaneye giderek ilaçlarını alabilecekler. Böylece, doktor bekleme ve hastaneye gitme çilesi sona eriyor. Aile hekimlerine raporlu ilaç yazma yetkisi verilmesiyle, diyabet, kalp ve hepatit B gibi kronik rahatsızlıkları olan hastalar için büyük kolaylık sağlanacak.

Aile Hekimlerine Yetki Veriliyor

Sağlık Bakanlığı, düzenli ilaç kullananların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla aile hekimlerine raporlu ilaç yazma yetkisi vermeye hazırlanıyor. ATV Haber'in bildirdiğine göre, bu düzenleme ile birlikte hastalar, ilaçları bittiğinde tekrar doktora gidip reçete ettirmek zorunda kalmayacaklar. Bu durum, hem hastanelerde hem de doktorlarda yoğunluğu azaltacak.

Kronik Rahatsızlıklar İçin Kolaylık

Şimdilik, aile hekimleri diyabet, hepatit B ve kalp hastaları gibi kronik rahatsızlıkları olan ve düzenli ilaç kullanan hastalar için raporlu ilaç yazabilecekler. Gelecekte bu kapsamdaki ilaçların sayısının artırılması planlanıyor.

Bir Yıl Boyunca Geçerli Reçeteler

Eskiden doktorlar, raporlu ilaçları üç aylık süreler için yazabiliyordu. Ancak yeni düzenleme ile doktorlar, bir yıl boyunca geçerli olacak şekilde raporlu ilaç yazabilecekler. Hastalar ise her üç ayda bir sadece eczaneye giderek ilaçlarını alabilecekler.

Bu yeni düzenlemenin, raporlu olarak düzenli ilaç kullanan milyonlarca hasta için önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu adımı, hastalar için büyük bir kolaylık ve sağlık sisteminde önemli bir rahatlama sağlayacak.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sağlık Bakanlığı

