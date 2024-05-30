​Bakanlık 81 İl İçin Uyarı Yayımladı: Evinize Gelirse Sakın İnanmayın!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşları kritik bir konuda uyardı. Bakanlık, nüfus sayımı bahanesiyle kapı kapı dolaşan bazı kişilerin kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalıştığını belirterek, bu tür girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sahte belge antetli kağıtlar ve biyometrik cihazlar kullanarak kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle vatandaşların bilgilerini ele geçirmeye çalışan kişilerin olduğu bildirildi. Vatandaşların bu tür girişimlere itibar etmemesi gerektiği belirtildi.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, kişisel bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği ve böyle bir durumla karşılaşıldığında hemen kolluk kuvvetlerinden yardım istenmesi gerektiği ifade edildi. Bakanlık, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları bir kez daha uyardı ve dikkatli olmaya çağırdı.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.