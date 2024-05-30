Isparta'da Uluslararası Gül Festivali Coşkusu Başlıyor
Isparta, 31 Mayıs Cuma günü başlayacak olan Uluslararası Gül Festivali'ne hazırlanıyor. 2 Haziran'a kadar sürecek olan bu renkli etkinlikte, gül bahçelerinde hasat yapılacak, çeşitli yarışmalar, etkinlikler ve konserler düzenlenecek. Festival, Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi'nin ortak organizasyonu ile gerçekleşecek ve farklı il ve ülkelerden gelen ekipler yöresel gösterilerini sunacaklar. Festival kapsamında Zara, Başkal, İkilem ve Altay gibi ünlü sanatçılar sahne alacak.
Festivalin açılışı, 31 Mayıs Cuma günü saat 12.00'da Gülcü Mahallesi'ndeki Gülcüzade İsmail Efendi'nin kabri başında yapılacak anma töreni ile başlayacak. Aynı gün saat 14.30'da Isparta Belediyesi önünden başlayarak valilik önüne kadar sürecek bir festival korteji düzenlenecek. İlk günün akşamında, Zara, Meydan AVM'de bir konser verecek. Gün boyunca ayrıca Isparta Meydan AVM'de stant ve sergi açılışları, çocuk etkinlikleri ve yerel grup performansları gibi etkinlikler de gerçekleştirilecek.
Festivalin ikinci gününde, 1 Haziran Cumartesi sabahı saat 09.00'da bir gül koşusu düzenlenecek. Isparta Valiliği önünden başlayacak ve 15 km'lik bir parkuru kapsayacak olan bu koşuda dereceye girenlere ödüller verilecek. Aynı günün akşamında ise Başkal saat 20.00'da, İkilem ise saat 21.00'da sahne alacak.
2 Haziran Pazar günü ise gül bahçeleri ziyaret edilecek ve gül hasadı yapılacak. Farklı il ve ülkelerden gelen halk oyunları ekipleri, yöresel oyunlarını sergileyecekler. Saat 18.00'da uluslararası halk oyunları ekipleri, IBKM Gül Salonu'nda gala gösterisi gerçekleştirecek. Festivalin son akşamında ise Altay, Isparta Meydan AVM'de konser verecek.
Festival süresince her gün 09.00-14.00 saatleri arasında halk oyunları ekipleri, ilçe ve beldelerde gösterilerini sunacaklar. Festival alanında çocuk etkinlikleri ve yerel grup performansları da düzenlenecek. 3 gün sürecek olan festivale ilişkin detaylı etkinlik programına https://www.gulfuari.com/ ve https://www.isparta.bel.tr/ adreslerinden ulaşılabilir.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tüm vatandaşları 31 Mayıs Cuma günü başlayacak ve 2 Haziran Pazar günü sona erecek olan Uluslararası Gül Festivali'ne davet ederek, "Şehrimizde gül kokusunu ve festival coşkusunu tüm vatandaşlarımızla birlikte yaşamak istiyoruz. Hemşehrilerimizi kortej yürüyüşümüze ve ardından 3 gün sürecek olan tüm etkinliklerimize davet ediyorum" dedi.