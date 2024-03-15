Özgür Özel, Isparta'da Halk Buluşması Düzenledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Isparta'da düzenlenen Halk Buluşması'nda çeşitli konulara değindi. Özel, emeklilerin geçim sıkıntısına dikkat çekerken, aynı zamanda yerel seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulundu ve hükümetin politikalarını eleştirdi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen ''Halk Buluşması''na katıldı. Toplantıda CHP Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan, Özel'e Ispartaspor atkısını hediye etti. Özel, Yazgan için, ''Eğer Isparta’nın belediye başkanı olursa parti ayırmadan, görüş ayırmadan yakasındaki Türk Bayrağının gereğini yapacak. Atakan başkan Isparta ittifakının lideri olacak, Isparta’ya hizmet edecek” dedi.Özel, konuşmasında Türkiye'nin demokratlarının bir araya gelme zamanının geldiğini belirterek, hükümetin politikalarını eleştirdi. Cumhur İttifakı'nın yanında, Türkiye İttifakı'nın olduğunu vurgulayan Özel, vatandaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Isparta'nın mevcut belediye yönetimine eleştirilerde bulunan Özel, Atakan Yazgan'ın başa baş mücadele ettiğini ifade etti. Özel, Türkiye İttifakı'nın her kesimden insanı kucakladığını ve birlikte hareket ettiğini belirtti.Özgür Özel, emeklilerin geçim sıkıntısına dikkat çekerek, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Ayrıca, gençlerin yaşadığı ekonomik zorluklara ve gelecek kaygılarına da değindi.