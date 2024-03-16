Isparta'da Radyo Dinleme Tutkusu Yükseliyor!

Isparta'da radyo dinleme tutkusu giderek artıyor, özellikle otomobillerde yerel radyo istasyonları tercih ediliyor. Popüler müzikleri, arabesk ve nostalji şarkılarıyla dinleyicilerini kendine çeken yerel radyolar arasında, Isparta'ya yeni açılan ve net, kaliteli sesiyle dikkat çeken 98.6 MHz frekansından yayın yapan Radyo Isparta öne çıkıyor. Dinleyiciler, sevdikleri şarkıları ve programları takip etmek için Radyo Isparta'yı tercih ederek güzel müzikler eşliğinde keyifli zamanlar geçiriyorlar.



