ISPARTA'DA KABLO HIRSIZLIĞI OLAYI

KABLO HIRSIZLIĞI OLAYI İLE İLGİLİ YAKALANAN ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Isparta ili Gönen İlçesi Kırkçayır bölgesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen kablo hırsızlığı olayı, güvenlik güçlerinin başarılı çalışmasıyla sonuçlandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gönen ilçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon sonucunda, hırsızlık olayının failleri olarak tespit edilen B.U. ve S.Ç. isimli iki şahıs yakalandı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, fabrikanın boya işlerini yapan firma işçileri olan B.U. ve S.Ç.'nin, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki ve 52.000 TL değerindeki bakır kabloyu çaldıkları belirlendi. Hırsızlık şüphelileri, çaldıkları kabloları 13.000 TL karşılığında hurdacılara satmaya çalışırken yakalandı.

Güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen kablolar, işletme sahibine teslim edildi. Şüpheliler B.U. ve S.Ç. ise gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşları emniyet ve asayişinin sağlanması için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.