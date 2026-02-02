isparta-oto-ekspertiz

ÖĞRENCİLERE MÜJDE! TARİH BELLİ OLDU

ÖĞRENCİLERE MÜJDE! TARİH BELLİ OLDU
ISPARTA 0
isparta-oto-ekspertiz-raporu

ÖĞRENCİLERE MÜJDE: KARNE VE YARIYIL TATİLİ TARİHLERİ BELLİ OLDU

2025-2026 eğitim öğretim yılında yoğun bir tempoyu geride bırakmaya hazırlanan milyonlarca öğrenci için beklenen tarih netleşti. Kasım ayındaki ara tatilin ardından gözlerini sömestr tatiline çeviren öğrenciler, 15 günlük dinlenme molası öncesinde karne heyecanı yaşayacak.

KARNELER 16 OCAK'TA DAĞITILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi takvime göre, okullarda birinci dönem karneleri 16 Ocak 2026 Cuma günü dağıtılacak. Öğrencilerin bir dönemlik emeklerinin ve performanslarının somut bir özeti olan karnelerin alınmasıyla birlikte ilk dönem resmen sona ermiş olacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Halk arasında 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için kısa bir soluklanma fırsatı sunan bu tatil, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM 2 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

Tatilin ardından 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ders zili tekrar çalacak ve ikinci dönem başlayacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da Güvenilir Et Arayanların Yeni Adresi: KAĞAN ET
Aynalarla Barışma Vakti: Yüksel Hair Concept ile Hayalinizdeki Görünüme Kavuşun!
Isparta’da Akşam Mesaisi "Karanlık": Enerji Altyapısı S.O.S. mi Veriyor?
Isparta'da Talat Car Detailing ile Aracınız İlk Günkü Gibi!
Davraz Prefabrik’ten "Kışın Planla, Baharda Yaşa" Dönemi
Isparta’da 60 Kişiye 10 Ay Süreli İş Fırsatı
Isparta’da Sahte İçki Operasyonu
NUR PASTANESİ VALİLİK ŞUBESİ YENİ YÜZÜ VE YENİ İŞLETMECİLERİYLE HİZMETİNİZDE!
Isparta’da Konforun Adresi Değişti, Kalite Aynı Kaldı: İstikbal Yeni Mağazasında!
Isparta’da Ayazmana’nın Yeni Lezzet Üssü "Sosyete Et Sarayı"
Isparta’da Kaçakçılara Geçit Yok!
ISPARTA VALİLİĞİNDEN ÖNEMLİ UYARI
ÖĞRENCİLERE MÜJDE! TARİH BELLİ OLDU
ISPARTA'DA ÖRNEK DAVRANIŞ: EKSİKSİZ ŞEKİLDE TESLİM EDİLDİ
ISPARTA'DA İŞKUR'DAN BÜYÜK DESTEK: 735 BİN TL’YE VARAN HİBE FIRSATI
Dümdüz Saçlara Veda, "Harbi Perma"ya Merhaba!
Isparta’da balık severlerin uğrak noktası belli oldu
Emniyetten Yıl Sonu Kapsamlı Operasyonlar
Isparat'da Elektrik Kesintisine Tepki
Isparta’da Araç Bakımında Yeni Standart: Talat Car Detailing
Altında Rekor Tahmini: Gram Altın 2026’da 8 Bin TL’ye Dayanabilir
ISPARTA’DA YUNUS TİMLERİNDEN UYUŞTURUCU OPERASYONU
ISPARTA’DA PEŞ PEŞE OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANDI
Isparta’da Gece 01.00’a Kadar Açık Lezzet Noktası: Sosyete Et Sarayı’ndan Mangal Keyfi
Isparta'da Toprak Yapı’dan Site ve Apartmanlara Anahtar Teslim Tadilat Çözümleri
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-OTO-SES-MULTİMEDYA-CARPLAY

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

ısparta cam balkon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Aynalarla Barışma Vakti: Yüksel Hair Concept ile Hayalinizdeki Görünüme Kavuşun!Aynalarla Barışma Vakti: Yüksel Hair Concept ile Hayalinizdeki Görünüme Kavuşun!29 Ocak 2026
Isparta’da Güvenilir Et Arayanların Yeni Adresi: KAĞAN ETIsparta’da Güvenilir Et Arayanların Yeni Adresi: KAĞAN ET30 Ocak 2026