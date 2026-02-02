ÖĞRENCİLERE MÜJDE! TARİH BELLİ OLDU

ÖĞRENCİLERE MÜJDE: KARNE VE YARIYIL TATİLİ TARİHLERİ BELLİ OLDU

2025-2026 eğitim öğretim yılında yoğun bir tempoyu geride bırakmaya hazırlanan milyonlarca öğrenci için beklenen tarih netleşti. Kasım ayındaki ara tatilin ardından gözlerini sömestr tatiline çeviren öğrenciler, 15 günlük dinlenme molası öncesinde karne heyecanı yaşayacak.

KARNELER 16 OCAK'TA DAĞITILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi takvime göre, okullarda birinci dönem karneleri 16 Ocak 2026 Cuma günü dağıtılacak. Öğrencilerin bir dönemlik emeklerinin ve performanslarının somut bir özeti olan karnelerin alınmasıyla birlikte ilk dönem resmen sona ermiş olacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Halk arasında 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için kısa bir soluklanma fırsatı sunan bu tatil, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM 2 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

Tatilin ardından 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ders zili tekrar çalacak ve ikinci dönem başlayacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.