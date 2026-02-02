ISPARTA VALİLİĞİNDEN ÖNEMLİ UYARI: DARIDERESİ 2 GÖLETİNDE SU TUTMA İŞLEMİ BAŞLADI

Isparta'da Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Darıderesi 2 Göleti projesinde sona gelindi. Tüm imalat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte gölette su tutma işlemine başlandığı bildirildi.

SU SEVİYESİ HIZLA YÜKSELECEK

Isparta Valiliği tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, başlayan su tutma sürecine bağlı olarak gölet alanındaki su kotunun zamanla hızlı bir şekilde yükseleceği belirtildi. Yetkililer, bu durumun bölgede ani su yükselmelerine neden olabileceğine dikkat çekti.

VATANDAŞLARA CAN VE MAL GÜVENLİĞİ UYARISI

Yapılan açıklamada, söz konusu bölgede yaşayan veya bulunan vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Özellikle su seviyesindeki hızlı değişimin yaratabileceği risklere karşı vatandaşların duyarlı olması gerektiği vurgulandı.

GÖLET ÇEVRESİNDEN UZAK DURULMALI

Valilik açıklamasında ayrıca, olası kazaların önüne geçebilmek için vatandaşların gölet çevresinden uzak durmaları ve yetkili merciler tarafından yapılacak tüm uyarılara riayet etmeleri gerektiği önemle ifade edildi.



