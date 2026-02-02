ISPARTA'DA ÖRNEK DAVRANIŞ: EKSİKSİZ ŞEKİLDE TESLİM EDİLDİ

ISPARTA'DA ÖRNEK DAVRANIŞ: İÇİ DOLU CÜZDAN SAHİBİNE ULAŞTIRILDI

Isparta'da duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan ve içerisinde yüklü miktarda döviz ile ziynet eşyası olan cüzdan, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla sahibine teslim edildi.

Olay, 7 Ocak 2026 tarihinde Isparta il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda bir cüzdan bulan duyarlı bir vatandaş, durumu vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirdi ve bulduğu cüzdanı ekiplere teslim etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Teslim alınan cüzdanı kontrol eden Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 4 bin 104 dolar ve 1 adet yüzük bulunduğunu belirledi. Cüzdanın sahibini bulmak için harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda cüzdanın sahibinin N.T. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

EKSİKSİZ ŞEKİLDE TESLİM EDİLDİ

Kısa sürede N.T.'ye ulaşan ekipler, cüzdanın kendisine ait olduğunu teyit etti. Emniyete davet edilen vatandaş, içerisinde 4 bin 104 dolar ve yüzüğü bulunan cüzdanını tutanak karşılığında eksiksiz bir şekilde teslim aldı.



