Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Hakkında İşlem

Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, 18 Eylül 2025 tarihinde Zafer ve Bağlar Mahallelerinde uyuşturucuya yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde;
5,85 gram metamfetamin,
0,15 gram esrar,
7 adet sentetik ecza,
kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid,
1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.