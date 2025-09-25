Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Isparta’da Yunus timleri ve bekçiler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde esrar, metamfetamin ve sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Haber:

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri ve Çarşı ve Mahalle Bekçileri, 15 Eylül 2025 günü kent merkezinde uyuşturucuya yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde;

2,83 gram esrar,

2 adet sentetik ecza,

5,12 gram metamfetamin,

36 içimlik sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.