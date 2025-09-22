Isparta’da Kaçak Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı

Isparta’da Kaçak Alkol Operasyonu: 69 Litre Ele Geçirildi
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı.
17 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen çalışmalarda, iki ayrı adrese düzenlenen aramalarda 69,25 litre kaçak/sahte şişelenmiş alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden ve yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye çalışılan ürünlere yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.