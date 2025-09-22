Isparta’da Aranan 317 Şahıs Yakalandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü, 1 – 21 Eylül 2025 tarihleri arasında il genelinde aranan şahıslara yönelik geniş kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çok sayıda kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Çalışmalar kapsamında;

“Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 24 yıl hapis cezası ile aranan bir kişi,

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti” suçundan 14 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası ile aranan bir kişi,

“Kasten yaralama, mala zarar verme, silahla tehdit ve hakaret” suçlarından 9 yıl 9 ay 18 gün hapis cezası bulunan bir kişi,

Yine “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası olan bir kişi,

“Hırsızlık” suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan bir kişi,

“Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası olan bir kişi,

“Kasten yaralama, basit yaralama ve 2313 sayılı kanuna aykırılık” suçlarından 5 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası olan bir kişi,