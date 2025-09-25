isparta-ozel-guvenlikisparta-oto-ekspertiz

Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheliye İşlem Yapıldı
Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Isparta’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde, nakit para ve aparatlar ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül 2025 günü uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Bir ikamet ve bir araçta yapılan aramalarda;

  • 28 paket halinde satışa hazır 36,99 gram uyuşturucu madde,

  • 1 adet sentetik ecza,

  • 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı,

  • Suçtan elde edildiği değerlendirilen 72 bin 380 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında;

  • 2 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı.

  • 2 şüpheli ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi veya UYUMA uygulaması üzerinden bildirebileceğini hatırlattı. Ayrıca Narvas Projesi kapsamında yapılan ihbarların titizlikle değerlendirildiği belirtildi.

