Okullar Açıldı: Hijyen Çözümü Via Temizlik & Ambalaj'da!
Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler, veliler ve eğitim kurumları için temizlik ve hijyen önlemleri daha da önem kazandı. Özellikle okullar, dershaneler, yurtlar ve öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu resmi kurumlarda hijyen standartlarının korunması, sağlıklı bir eğitim ortamı için vazgeçilmez bir ihtiyaç haline geldi.

Isparta’da temizlik ve hijyen çözümleri denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Via Temizlik & Ambalaj, geniş ürün yelpazesiyle bu alandaki ihtiyaca profesyonel çözümler sunuyor.

Eğitim kurumlarına özel ürün kategorileri:

  • Genel Temizlik Malzemeleri: Sınıflar, koridorlar ve toplu kullanım alanları için deterjanlar, temizlik bezleri, cam temizleyiciler ve yer temizlik ürünleri.

  • Hijyen Kontrol Ürünleri: El dezenfektanları, antibakteriyel sabunlar, el temizleme pedleri ve peçeteler.

  • Tuvalet ve Lavabo Hijyeni: Dezenfektanlar, tuvalet kağıtları, fırçalar ve tabletler.

  • Ambalaj ve Hijyenik Saklama Çözümleri: Öğrenci yurtlarında ve yemekhanelerde kullanılan dayanıklı ve çevre dostu ambalaj ürünleri.

Okulların yanı sıra, öğrenci yurtları, dershaneler ve kamuya bağlı eğitim kurumları için de toplu tüketim sektörüne uygun temizlik ve hijyen ürünleri sunan Via Temizlik & Ambalaj, işletmelerin sağlıklı ortamlar oluşturmasına katkı sağlıyor.

Firma yetkilisi Selami Demiralay, “Öğrencilerimizin güvenli ve hijyenik ortamlarda eğitim alması bizim için çok önemli. Via Temizlik & Ambalaj olarak, Isparta’daki tüm okulların, yurtların ve resmi kurumların ihtiyaçlarına uygun ürünlerimizi en hızlı şekilde ulaştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Okullar açıldı, hijyen önlemleri Via Temizlik & Ambalaj ile artık çok daha kolay!

 Telefon: 0 544 777 37 99
 Adres: Çünür Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi 5323 Sokak,
Çünür Life Apartmanı No:3/1 A101 yanı, Isparta

Isparta'nın Lider Temizlik Çözümü: Via Temizlik Ambalaj Firması

