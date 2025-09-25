Isparta’da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Şüpheliye İşlem

Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

17 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda bir ikamet ve bir araçta yapılan aramalarda;

57,91 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ,

kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ,

1,92 gram esrar ,

2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Operasyon sonucunda;

1 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı,

2 şüpheli ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi veya UYUMA uygulaması üzerinden bildirmelerini hatırlattı. Ayrıca, NARVAS Projesi kapsamında yapılan tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiği belirtildi.