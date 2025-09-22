Isparta Merkezli Siber Operasyon: 2 Tutuklama

Isparta Merkezli Operasyonda 4 Şüpheli Yakalandı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden müstehcen görüntü paylaşımı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
3 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalarda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
19 Eylül 2025 günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet yetkilileri, internet ortamında işlenen suçlara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.