Isparta’da 3 Operasyonda Çok Sayıda Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Isparta’da Kaçakçılık Operasyonları: 4 Şüpheliye Adli İşlem

Isparta İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında son bir ayda Yalvaç ve Senirkent ilçelerinde üç ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda;

25 litre sahte bandrollü viski ,

9 adet gümrük kaçağı cep telefonu ,

3 adet akıllı saat ,

196 adet cep telefonu aksesuarı ,

7 adet elektronik eşya ,

55 adet sikke ,

8 adet tarihi obje ,

3 adet av tüfeği ,

1 adet kuru sıkı tabanca ,

42 adet tabanca fişeği ,

2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olaylarla ilgili toplam 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.