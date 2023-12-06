Mymoon Media, Uluslararası Film Festivali İçin Gülse Birsel ile İş Birliği Yapacak

Isparta merkezli medya şirketi Mymoon Media, Samsung Türkiye'nin sponsorluğunda düzenlenecek olan Uluslararası Film Festivali'ne katılmak üzere ünlü senarist Gülse Birsel ile iş birliği yapmaya hazırlanıyor. Medya sektöründeki başarılarıyla dikkat çeken Mymoon Media, Isparta'yı hem yurt içinde hem de yurt dışında temsil ediyor.

Mymoon Media ekibi, Gülse Birsel'in liderliğinde Samsung Türkiye'nin desteklediği film festivaline katılarak başarı elde etmeyi amaçlıyor. Önceden Yeşil Bakış Kısa Film Festivali'nde "Bir Avuç Tebessüm" adlı filmle onur ödülü kazanan Mymoon, şimdi uluslararası alanda daha büyük bir başarıya ulaşma hedefiyle yola çıkıyor.

Mymoon'un kurucusu ve yönetmeni Özcan Öztürk liderliğinde, medya sektöründe fark yaratan Mymoon Media, bu sefer uluslararası alandaki başarı için çaba harcayacak. Ünlü senarist ve yönetmen Gülse Birsel ile iş birliği yaparak, Avrupa Yakası, Yalan Dünya gibi projelere imza atmış bir isimle çalışma fırsatını değerlendirecekler.

Bu seferki projede Mymoon Media ekibini Yönetmen Yardımcısı Adem Çiftci temsil edecek. Mymoon, Gülse Birsel liderliğindeki projede uluslararası düzeyde adından söz ettirerek Isparta'nın medya sektöründeki başarısını daha da ileri taşıma hedefinde.