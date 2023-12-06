Başkan Başdeğirmen: "Hakkınız Ödenmez"

Isparta Eczacı Odası Başkanı Hasan Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, eczacıların 24 saat hizmet vermesini takdirle karşıladığını belirterek, "Hakkınız ödenmez. Bizlere düşen vazife varsa sizlerle beraber yapılması gereken her çalışmada yanınızdayız" dedi.

Ziyarette konuşan Isparta Eczacı Odası Başkanı Hasan Yıldız, 24 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirdikleri seçimli genel kurul toplantısına değindi. Seçimlerde demokratik bir atmosferde, farklı listelerle rekabet ettiklerini ifade eden Yıldız, eczacılık mesleğinin önemine vurgu yaptı. Yeni dönemde, mesleklerini ve şehirlerini en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını belirtti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise eczacıların sağlık alanındaki önemine dikkat çekerek, pandemi döneminde yaşanan zorluklara rağmen eczacıların gösterdiği özveriyi takdir etti. Başkan Başdeğirmen, eczacıların 24 saat nöbetle vatandaşlara hizmet vermesinin çok değerli olduğunu ifade ederek, "Hakkınız ödenmez. Birlikte projelerimiz olacak. Amacımız bu projeleri hayata geçirmektir. Sizlere başarılar diliyorum, Allah kolaylık versin" dedi.