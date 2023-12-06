Isparta'da Ekonomi Toplantısı Gerçekleştirildi

Vali Aydın Baruş'un başkanlığında düzenlenen ekonomi toplantısı, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşti. Toplantıya Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, çeşitli sektörlerden iş insanları, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile iş ve meslek odası temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında ekonominin bir il ve ülke için hayati bir öneme sahip olduğuna vurgu yapan Vali Baruş, ekonominin, günlük hayatın devamı için gereken ekonomik kazancın temelini oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, katma değer üretiminin, bu değeri en iyi şekilde paylaşmanın ve diğer ülkelere satmanın önemine değindi. Bu unsurların sağlanmasıyla bir ilde ve ülkede huzur ve güven ortamının oluşabileceğini ifade etti.

Vali Baruş, ekonominin hareketli olması ve istihdamın artması için resmi kurumlar ile özel sektör arasındaki ilişkilerin sağlıklı olması, iş birliği içinde çalışmaların yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Bu iş birliği ve koordinasyonun, ilin ekonomisinin hareketlenmesine önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Toplantının ikinci kısmında Isparta'nın ekonomik durumu, sektörel analizler, yatırım imkanları ve iş dünyasının karşılaştığı sorunlar gibi konular ele alındı. Vali Baruş, 2023 yılının ilk 10 ayındaki ekonomik verileri paylaşarak Isparta'nın dış ticaret rakamlarına dikkat çekti. İhracatın, yaş meyve ve sebze, madencilik ürünleri ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri gibi sektörlerde yoğunlaştığını ifade etti. Toplantı, ilin ekonomik perspektifi üzerine yapılan detaylı değerlendirmelerle devam etti.