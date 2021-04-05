"Miryekefalon Türklerin Şafağı " isimli sinema filmi çekimleri Isparta'da yapılıyor

Uluborlu Belediye Başkanlığı

Miryekefalon Zaferi Anadolu topraklarının tapusunun alındığı zaferdir. Anatolia Filim yapım olarak üstlenilen, Ispartamızın gururu olan Gelendost ilçemizde gerçekleştirilen zaferin. "Miryekefalon Türklerin Şafağı " isimli sinema filmi çekimleri için kasabamıza gelen filim ekibi, Belediye Başkanımız Ramazan PALA'yı makamında ziyaret etti. Daha sonra filmin çekileceği Mallos Antik Kente (Kale) çıkılarak filim çekimleri yapıldı.1176 Miryokefalon Savaşını konu alan sinema filmi için tanıtım çekimleri geçtiğimiz Cumartesi günü ilçemizde gerçekleştirildi.Isparta'da faaliyet gösteren bir reklam ajansının öncülüğünde çalışmaları sürdürülen 1176 Miryokefalon Türklerin Şafağı isimli sinema filminin tanıtım çekimlerine başlandı. Yalvaç, Gelendost, Eğirdir ve İlçemizde yapılması planlanan çekimler için ilk çalışmalar başladı. Bu kapsamda geçtiğimiz Cumartesi günü ilçemiz şehir mevkiinde Uluborlu Kalesi ve Cirimbolu Su Kemerlerinin yer aldığı bölgede çekimler tamamlandı. Tüm çekimlerinin tamamlanmasının ardından hazırlanacak tanıtım çalışması Sinema Genel Müdürlüğü'ne sunulacak ve onay aldıktan sonra filmin çekimlerine başlanacak.