"Miryekefalon Türklerin Şafağı " isimli sinema filmi çekimleri Isparta'da yapılıyor

SARIİDRİS BELEDİYESİ
1176 Miryokefalon Savaşını konu alan sinema filmi için tanıtım çekimleri geçtiğimiz Cumartesi günü ilçemizde gerçekleştirildi.
Isparta'da faaliyet gösteren bir reklam ajansının öncülüğünde çalışmaları sürdürülen 1176 Miryokefalon Türklerin Şafağı isimli sinema filminin tanıtım çekimlerine başlandı. Yalvaç, Gelendost, Eğirdir ve İlçemizde yapılması planlanan çekimler için ilk çalışmalar başladı. Bu kapsamda geçtiğimiz Cumartesi günü ilçemiz şehir mevkiinde Uluborlu Kalesi ve Cirimbolu Su Kemerlerinin yer aldığı bölgede çekimler tamamlandı. Tüm çekimlerinin tamamlanmasının ardından hazırlanacak tanıtım çalışması Sinema Genel Müdürlüğü'ne sunulacak ve onay aldıktan sonra filmin çekimlerine başlanacak.
Uluborlu Belediye Başkanlığı