ISPARTA VALİLİĞİ BASIN DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.04.2021 tarihli “Önce Yaya Uygulaması” Konulu yazılarına istinaden;2021 yılı süresince yürütülecek faaliyet ve destekleyici kampanyaların etkisini artırmak, ışıksız yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer/zemin işaret-lemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla,günütüm illerimizde eş zamanlı olarak Bakanlarımız, Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Valiler/Kaymakamlar, İl/İlçe Emniyet Müdürleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlarının katılımıyla etkinlikler gerçekleştirilmiştir.2021 yılı içerisinde “mottosu ile yaya önceliğine vurgu yapan etkinliklerin/ programların devamlılığının sağlanması, konunun devletin tüm unsurları ile takip edildiğinin bir göstergesi olması açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda;- “sloganını içeren ve’de (www.trafik.gov.tr) yer alan görselin, yerel/ulusal basın/yayın organlarında, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda, kurumsal iletişim sayfalarında vb. yerlerde kullanılması hususunu.Ek:“Yayalar Kırmızı Çizgimiz” Mottolu Görsel