ISPARTA VALİLİĞİ BASIN DUYURUSU
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.04.2021 tarihli “Önce Yaya Uygulaması” Konulu yazılarına istinaden;
2021 yılı süresince yürütülecek faaliyet ve destekleyici kampanyaların etkisini artırmak, ışıksız yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer/zemin işaret-lemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla, 30 Mart 2021 Salı
günü 12.00-15.00saatleri arasında
tüm illerimizde eş zamanlı olarak Bakanlarımız, Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Valiler/Kaymakamlar, İl/İlçe Emniyet Müdürleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlarının katılımıyla etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
2021 yılı içerisinde “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir”
mottosu ile yaya önceliğine vurgu yapan etkinliklerin/ programların devamlılığının sağlanması, konunun devletin tüm unsurları ile takip edildiğinin bir göstergesi olması açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda;
- “Yayalar Kırmızı Çizgimiz”
sloganını içeren ve Ek-1
’de (www.trafik.gov.tr) yer alan görselin, yerel/ulusal basın/yayın organlarında, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda, kurumsal iletişim sayfalarında vb. yerlerde kullanılması hususunu.
Ek:
“Yayalar Kırmızı Çizgimiz” Mottolu Görsel