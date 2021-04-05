(ISPARTA’ DA PIRTINA BEKLENİYOR!)

(06,04.2021 Salı)

Başlama Zamanı : 06.04.2021 12:00 TSİ Bitiş Zamanı :06.04.202i 22:00 TSİYapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; rüzgarın, yannöğle saatlerinden itibaren Isparta il genelinde güney yönlerden kuvvetli (39-61 km/saat) yer yer Fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ