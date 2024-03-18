"200 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Fırladı: Duyan Soluğu Bankada Alacak"

Türk Lirası mevduat faiz getirileri zirveye ulaştı. 200 bin TL'nin 1 aylık getirisi dikkat çekici seviyelere yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan'ın ilk faiz kararının ardından Türk Lirası mevduat faiz getirileri yükseldi. Merkez Bankası, faiz oranlarını yüzde 45 seviyesinde sabit tutarak, mevduat getirilerinde yeni bir rekabet dalgasını başlattı. Bankalar müşterilerin ilgisini çekmek için 32 günlük mevduatlar için yüzde 45-47-49 arasında faiz oranları sunuyorlar.

200 Bin TL'nin 1 aylık getirisi şu şekilde:

Alternatif Bank:

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 7.829,04 TL

Vade sonu ödeme: 207.829,04 TL

Odea Bank:

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 7.890,41 TL

Vade sonu ödeme: 207.890,41 TL

ON:

Faiz oranı: Yüzde 50

Net getiri: 8.767,41 TL

Vade sonu ödeme: 208.767,41 TL

TEBB:

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 7.890,41 TL

Vade sonu ödeme: 207.890,41 TL

Denizbank:

Faiz oranı: Yüzde 44

Net getiri: 7.329,32 TL

Vade sonu ödeme: 207.329,41 TL

Yatırımcılar, bu yüksek getirileri göz önünde bulundurarak, bankalardaki mevduat seçeneklerini değerlendiriyorlar.