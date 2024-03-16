

"SGK Uzmanı İsa Karakaş: 'Emekli Kart' Gerçeği Açıklandı - Milyonlarca Emeklinin Hayalleri Suya Düşecek"

SGK Uzmanı İsa Karakaş, emeklilere özel olarak planlanan 'Emekli Kart' uygulamasıyla ilgili gerçeği açıkladı. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 49,25 zamın ardından yaşanan ekonomik sıkıntılar, emeklilerin beklentilerini karşılamadı ve maaşlarının hızla erimesine neden oldu. Bu kapsamda, geçim sıkıntısı çeken emekliler için 'Emekli Kart' uygulamasının hayata geçirilmesi planlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından elektrik, doğalgaz ve gıda gibi temel ihtiyaçlara yönelik desteklerin en düşük emekli aylığı alanlara da ulaştırılması için çalışmalar sürüyor. 'Emekli Kart' adı verilen bu uygulama, birçok desteği içinde barındıracak ve bayramdan önce açıklanması bekleniyor.

Ancak SGK Uzmanı İsa Karakaş'a göre, bu uygulama yeni bir şey değil. Karakaş, Aile Bakanlığı aracılığıyla zaten gelir durumuna göre muhtaç olan emeklilere yardımların yapıldığını ifade etti. Emeklilerin bu tür sosyal yardımları, prim ödemeleri ve devlete katkı sağlamaları nedeniyle pek olumlu karşılamadığını belirtti. Özellikle, "Emekli ben yıllarca prim ödedim. Neden sosyal yardım alıyorum?" şeklindeki tepkilerin olduğunu vurguladı.

Karakaş'a göre, devlet zaten hiç prim ödememiş kişilere de 65 yaş yardımı gibi destekler sunuyor. Engelli olanlara ve muhtaç durumda olanlara da çeşitli destekler veriliyor. Bu nedenle, 'Emekli Kart' gibi uygulamaların, emeklileri sosyal yardımlara yaklaştırmak açısından iyi niyetli olmasına rağmen, pek olumlu karşılanmadığını belirtti.