Bu şartı taşımayanların ehliyetine el konulacak 'Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor'

"Yeni Düzenleme: Ehliyet Sahiplerine Uyku Apnesi Testi Zorunluluğu"

Ehliyet sahiplerini ilgilendiren önemli bir düzenleme geliyor. Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından yapılan bir duyuruyla, ehliyet almak veya yenilemek isteyenlerin artık uyku apnesi sendromu hakkında sağlık raporu alması zorunlu hale geliyor. Uyku apnesi olup olmadığının sorgulanacağı testi geçemeyenlerin ehliyetlerine el konulabilecek. Bu yeni düzenleme, trafik kazalarının altında yatan önemli faktörlerden biri olan uyku apnesi sendromuna karşı önlem almayı hedefliyor.