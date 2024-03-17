 "Atakan Yazgan’a Galericiler Sitesinde Büyük Destek"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Belediye Başkan adayı Atakan Yazgan, bugün CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, CHP il ve ilçe teşkilatı ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Galericiler Sitesi’ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında Yazgan, esnaf ve vatandaşlarla samimi diyaloglar kurarak desteklerini talep etti.Vatandaşlar, Yazgan’a desteklerini ifade ederek, “Desteklerimiz sizinle” şeklinde belirttiler. Galericiler sitesi esnafı, Yazgan’a başarılar dileyerek, hoş ziyaretinden dolayı teşekkür ettiler.Atakan Yazgan, ziyaretlerinin amacının vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak onların sorunlarını dinlemek ve çözüm önerileri sunmak olduğunu ifade etti. Esnafın talep ve beklentilerini önemsediğini belirten Yazgan, şehrin her kesiminden gelen geri bildirimleri değerlendirerek kapsayıcı bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini vurguladı.