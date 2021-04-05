5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Vali Ömer Seymenoğlu Isparta Barosu Başkanı Ünsal Çankaya ve Baro Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi, avukatların gününü kutladı.Görüşmede avukatların, adalet sistemimizin temel unsuru ve savunma hakkının temsilcileri olduklarını vurgulayan Vali Seymenoğlu avukatların aynı zamanda vatandaşlarımızı sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirerek bu hakların korunmasında da önemli görevler üstlendiklerini söyledi ve misafirler nezdinde tüm avukatların gününü kutladı.