

Koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanda maske takma zorunluluğu getirilen İsparta’da, kuralları dikkate almayan 195 kişiye 614.250 TL ceza kesildi.

il pandemi kurulunun önerisi ile İl hıfzıssıhha kurul kararı İl genelinde tüm açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi.

Alınan karara kent genelinde büyük çoğunluk uydu, uymayanlara yönelik ise İl Emniyet Müdürlüğü ve ¡I jandarma Komutanlığı ekiplerince 1593 sayılı yasanın 282. maddesi uyarınca uymayanlara 3 bin 150'şer TL para cezası uygulandı.

İsparta İl genelinde 11.05.2020 - 22.05.2020 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu denetimlerde maske takma zorunluluğuna uymayan 190 kişiye 598.500 TL idari para cezası uygulanırken, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde ise maske takma zorunluğuna uymayan 5 kişiye 15.750 TL idari para cezası uygulandı.

İsparta merkez ve tüm ilçelerinde, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısın­dan oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara vatandaşlar uymaları konusunda uyarıldılar. Ekiplerin denetimleri artarak devam edecek.