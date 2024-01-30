Lokman Hekim'in Şalgam Tavsiyesi Sağlık Uzmanları Tarafından Doğrulandı

29 Ocak 2024 - SağlıkLokman Hekim'in yılda en az bir kez şalgam tüketilmesi tavsiyesi, bugünlerde sağlık uzmanları tarafından da doğrulandı. Bitkilerin Profesörü Aysun Bay Karabulut, şalgamın insan sağlığına birçok olumlu etkisi olduğunu belirterek, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiği için gribal enfeksiyonlara karşı etkili olduğunu söyledi.Karabulut, şalgamın Osmaniye, Adana ve Mersin gibi bölgelerde yaygın olarak kullanıldığını ve antioksidan açısından zengin olduğunu ifade etti. Şalgamın Asya kökenli olduğunu belirten Karabulut, Türkiye'nin güney illerinde özellikle Adana, Tarsus, Mersin ve Osmaniye'de üretildiğini ve tüketildiğini söyledi.Şalgamın çeşitli kullanım biçimleri olduğunu açıklayan Karabulut, pişirilerek yenilmesinin yanı sıra çorbalara, salatalara, pilavlara ve soslara eklendiğini, kışlık sebze olarak konservesi ve turşusunun yapıldığını, garnitür olarak da kullanıldığını ifade etti.Ayrıca, mor havuç ile fermantasyona tabi tutularak üretilen şalgam suyunun Adana, Mersin ve Osmaniye bölgelerinde yaygın olarak üretildiğini ve Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyaya ihraç edildiğini belirtti.Prof. Dr. Karabulut, şalgamın yüksek besin değeri ile dikkat çektiğini ve A, K vitaminleri, potasyum, fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, magnezyum, protein, karbonhidrat, yağ, lif ve lutein gibi maddeler içerdiğini söyledi.Şalgamın geleneksel halk tıbbında tansiyonu düşürdüğü, enerji ve kan dolaşımını düzenlediği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, mide ağrılarına ve sinirsel rahatsızlıklara iyi geldiği bilgisini paylaşan Karabulut, Lokman Hekim'in tavsiyesinin şalgamın sağlık açısından önemini vurguladığını ifade etti. Soğuk kış günlerinde şalgam pilavının grip ve soğuk algınlığına karşı önerildiğini belirterek, şalgamın halk arasında şifalı bir bitki olarak değerlendirildiğini aktardı.