Isparta Dumanlar Aktarın Bağışıklık Güçlendirici Doğal Ürünlerine Yoğun İlgi!

Isparta'da uzun yıllardır aktar ve baharat işi yapan Dumanlar Aktar, vatandaşların alternatif tıp ürünlerine olan ilgisinin giderek arttığını belirtti. Gribal enfeksiyonların arttığı bu dönemde, özellikle ıhlamur, ada çayı, ve kış çayı gibi bitkisel ürünlere talep büyük.

Dumanlar Aktar'ın sahibi, "İnsanlar boğaz ağrısını hafifletmek için ada çayı tercih ediyor. Ihlamur, kış çayı gibi içecekler doğal halleriyle tercih ediliyor. Ayrıca, vatandaşlar karışım macunlara da büyük ilgi gösteriyor. Zencefilli macun gibi doğal içerikli ürünler, özellikle astım, bronşit gibi şikayetleri olan kişiler tarafından tercih ediliyor." dedi.

Dumanlar Aktar, bitkisel macunlar, bitkisel yağlar, çeşitli bal türleri, şifalı bitki çayları, doğal kekik suyu, sirke çeşitleri, baharatlar ve daha birçok ürünle hizmet veriyor. "Bitkilerin Şifalı Dünyası" sloganıyla hizmet veren aktar, vatandaşları sağlıklı yaşam için doğal ürünleri kullanmaya davet ediyor.

Adres: Yeni Köy Garajı M Blok No:81 ISPARTA

İletişim: 0545 711 23 53

Sağlıklı bir yaşam için Dumanlar Aktar ve Baharat'ı ziyaret etmeye ne dersiniz?



