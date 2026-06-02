Motosiklet Tutkunları Gölcük'te Buluşuyor

Isparta'da motosiklet severleri bir araya getirecek özel bir etkinlik düzenleniyor. Isparta Motosiklet Sürücüleri Derneği (MOTOCLUP Türkiye) tarafından organize edilen "Tanışma ve Kaynaşma Etkinliği", 7 Haziran Cumartesi günü Gölcük Mesire Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Saat 10.00'da başlayacak etkinlikte motosiklet kullanıcıları bir araya gelerek hem tanışma hem de kaynaşma fırsatı bulacak. Organizasyonun temel amacı, motosiklet kültürünü geliştirmek, sürücüler arasındaki dayanışmayı artırmak ve yeni dostlukların kurulmasına katkı sağlamak.

Etkinlik kapsamında gün boyunca çeşitli sohbetler ve tanışma programları düzenlenecek. Katılımcılar, motosiklet deneyimlerini paylaşırken farklı şehirlerden ve gruplardan gelen sürücülerle de bir araya gelme imkânı bulacak.

Programın devamında ise saat 15.00'te motosikletlerden oluşan konvoy Güneykent'e hareket edecek. Konvoya katılan motosiklet tutkunları, Güneykent'te bulunan gül bahçeleri ile gül yağı fabrikasını ziyaret edecek.

Böylece katılımcılar, Isparta'nın en önemli değerlerinden biri olan gül üretimini yerinde görme ve üretim süreci hakkında bilgi alma fırsatı yakalayacak.

Isparta Motosiklet Sürücüleri Derneği yetkilileri, etkinliğin tüm motosiklet kullanıcılarına açık olduğunu belirterek, "İki tekere gönül veren tüm dostlarımızı tanışma ve kaynaşma etkinliğimize bekliyoruz" çağrısında bulundu.

Motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek etkinliğin yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.



