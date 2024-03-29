Seçmen Kağıdını Kaybedenler için Oy Kullanma Yerini Öğrenme Yolları

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek seçimler öncesinde seçmenler, hangi okulda ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenmek için araştırmalar yapıyorlar. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımının tamamlanmasına rağmen, bazı vatandaşlar kağıtlarını kaybetmiş veya ulaşamamış olabilirler. İşte seçmenlerin oy kullanma yerini öğrenmek için kullanabilecekleri yöntemler:

YSK Resmi İnternet Sitesi: T.C. kimlik numaralarını kullanarak Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi internet sitesinde bulunan 'sandık sorgulama' özelliğinden faydalanabilirler. Bu yöntemle hangi okulda ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilirler. E-Devlet: E-Devlet üzerinden de seçmenler nerede oy kullanacaklarını öğrenebilirler. E-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak ilgili bilgilere erişebilirler. YSK'nın Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması: YSK'nın mobil uygulamasını kullanarak da oy kullanma yerlerini öğrenebilirler. Bu uygulama üzerinden T.C. kimlik numaralarını girerek ilgili bilgilere ulaşabilirler. YSK Çağrı Merkezi: 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'ni arayarak da oy kullanacakları yeri öğrenebilirler.

YSK'nin Uyarısı:

Yüksek Seçim Kurulu, seçmen kaydı sorgulama ve bilgilendirme ile ilgili olarak önemli bir uyarıda bulundu. Seçmenlere, kendini YSK personeli olarak tanıtan kişilere kişisel bilgilerini asla paylaşmamaları konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, "Oy kullanacağınız sandık değişti." şeklinde gelen e-posta ve mesajlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması önemlidir.