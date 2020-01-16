MÜJDEYİ ISPARTALI ESNAFLARA AHMET TURAL VERDİ

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, Ahmet Tural pirim borçlarında ödeme tarihinin uzatıldığını bildirdi.

''SGK’ya prim borcu olan esnaf ve sanatkarımıza tanınan sağlık hizmeti hakkının 31 Aralık 2019 itibarıyla sona ermesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Esnafımızı ve sanatkarımızı rahatlatan bu düzenlemeden dolayı, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Hükümetimize esnaf ve sanatkarımız adına teşekkür ederim.''