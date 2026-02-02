isparta-oto-ekspertiz

Isparta’da Mangal Ateşi Gece Yarısı Bile Sönmüyor: Ayazmana’nın Yeni Lezzet Üssü "Sosyete Et Sarayı"

Isparta’da "Gece acıktım, kaliteli ve sıcak ne yiyebilirim?" sorusu artık tarih oluyor. Ayazmana Sosyal Tesisleri yanında kapılarını açan Sosyete Et Sarayı, "Kasaptan Seç, Mangalda Ye" konseptiyle gece 01.00’a kadar lezzet tutkunlarını ağırlıyor.

Isparta’nın en sevilen mesire alanlarından Ayazmana bölgesine taze bir soluk getiren Sosyete Et Sarayı, klasik restoran anlayışını değiştiriyor. İşletmeciliğini Barış Karasakal ve İrfan Yılmaz’ın yaptığı mekan, hem kasap reyonundaki taptaze ürünleri hem de usta ellerden çıkan mangal servisiyle kısa sürede Ispartalıların uğrak noktası haline geldi.

GÖZÜNÜN ÖNÜNDE SEÇ, ANINDA PİŞSİN
Sosyete Et Sarayı’nın en büyük farkı, şeffaflığı ve tazeliği. Müşteriler, vitrinden diledikleri eti, köfteyi veya sucuğu görerek seçiyor; seçilen ürünler anında mangal ateşinde pişirilerek servis ediliyor.

Özellikle akşam saatlerinde ve gece acıkanlar için vazgeçilmez bir durak olan işletmede favori lezzetler şunlar:

  • Ekmek Arası Efsane Köfte

  • Mangal Tadında Ekmek Arası Sucuk

  • Nar Gibi Kızarmış Tavuk İncik

  • Özel Izgara Çeşitleri

GECE 01.00’A KADAR AÇIK LEZZET KAPISI
Isparta’da gece geç saatlerde kaliteli yemek bulma sorununa çözüm getiren işletme, gece 01.00’a kadar kesintisiz hizmet veriyor. İster iş çıkışı, ister gece gezmesi dönüşü olsun; dumanı üstünde bir mangal keyfi için adres artık belli.

İşletme ortakları Karasakal ve Yılmaz, gördükleri ilgiden memnun: "Amacımız Isparta halkına sadece yemek yedirmek değil, güvenilir et yedirmek. Kasap reyonumuzdaki tazeliği mangal ateşiyle buluşturuyoruz. Gece geç saatlere kadar bu kalitede hizmet veren nadir noktalardan biriyiz ve vatandaşlarımızın ilgisi bizi çok mutlu ediyor."

ALO PAKET İLE LEZZET KAPINIZDA
Ayazmana’nın serinliğinde yerinde yemek isteyenlerin yanı sıra, evinden çıkamayanlar için de Alo Paket hattı devrede. Bir telefonla mangal lezzetini kapınıza getiren Sosyete Et Sarayı, Isparta’nın yeni lezzet alışkanlığı olmaya aday.

İLETİŞİM VE ADRES
Adres: Ayazmana Sosyal Tesisleri Yanı / ISPARTA

Sipariş Hattı 1:0 543 533 28 94
Sipariş Hattı 2:0 546 804 32 32
 

