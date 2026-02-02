Isparta’da Akşam Mesaisi "Karanlık": Enerji Altyapısı S.O.S. mi Veriyor?

Son günlerde Isparta genelinde, özellikle akşam saatlerinde sıklaşan elektrik kesintileri vatandaşın tepkisini çekmeye başladı. Şehir merkezinin farklı noktalarında aniden giden ve zaman zaman uzun süren kesintiler, "Şehrin enerji altyapısı artan yükü kaldıramıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Kış aylarının etkisini göstermesiyle birlikte evlerine kapanan Ispartalılar, günün yorgunluğunu atmak isterken karanlık sürpriziyle karşılaşıyor. Şehrin bazı bölgelerinde rutin hale gelmeye başlayan ve herhangi bir planlı bakım duyurusu olmaksızın gerçekleşen kesintiler, hem hane halkını hem de esnafı zor durumda bırakıyor.

Akşam Saatlerinde "Puant" Sorunu mu?

Enerji tüketiminin en üst seviyeye çıktığı ve teknik literatürde "Puant Saati" olarak adlandırılan akşam saatlerinde (özellikle 18.00 - 22.00 arası) yaşanan bu kesintiler, teknik bir yetersizlik şüphesini doğuruyor.

Uzmanlar, şehirlerin büyümesi ve elektronik cihaz kullanımının artmasıyla birlikte mevcut trafo merkezlerinin ve dağıtım nakil hatlarının kapasite sınırlarının zorlandığını belirtiyor. Şebekede meydana gelen "yük dengesizliği" ve gerilim düşümleri, koruma rölelerini devreye sokarak bölgesel kararmalara neden olabiliyor. Ancak modern şehircilikte, bu yükü öngörmek ve "Yük Tevzi" planlamasını buna göre yapmak dağıtım şirketlerinin temel sorumlulukları arasında yer alıyor.

Vatandaş Kalıcı Çözüm Bekliyor

Kombilerin durmasıyla ısınma sorunu yaşayan, elektronik cihazları zarar görme riskiyle karşı karşıya kalan vatandaşlar, yetkili dağıtım şirketinden anlık müdahaleler değil, kalıcı altyapı yatırımları bekliyor.

Yetkililere "Işıklı" Uyarı

Burdur ve Isparta bölgesine hizmet veren dağıtım şirketinin sahadaki özverili çalışmalarını biliyoruz. Ancak;

Altyapı Yenileme: Ekonomik ömrünü tamamlamış yeraltı kablolarının ve trafoların yenilenmesi,

Kapasite Artırımı: Artan nüfus yoğunluğuna uygun güç artırımı yapılması,

Proaktif Bakım: Arıza oluşmadan önce termal kameralar ve analiz cihazlarıyla yapılan önleyici bakımların sıklaştırılması elzemdir.

Isparta, karanlık sokakları değil; ışıl ışıl caddeleri ve kesintisiz enerjisiyle anılmayı hak ediyor. Yetkililerin, vatandaşın bu haklı sitemine kulak vererek, kış şartları daha da ağırlaşmadan gerekli teknik revizyonları yapması bekleniyor.