isparta-oto-ekspertiz

Isparta’da Akşam Mesaisi "Karanlık": Enerji Altyapısı S.O.S. mi Veriyor?

Isparta’da Akşam Mesaisi "Karanlık": Enerji Altyapısı S.O.S. mi Veriyor?
ISPARTA 0
isparta-oto-ekspertiz-raporu

Isparta’da Akşam Mesaisi "Karanlık": Enerji Altyapısı S.O.S. mi Veriyor?

Son günlerde Isparta genelinde, özellikle akşam saatlerinde sıklaşan elektrik kesintileri vatandaşın tepkisini çekmeye başladı. Şehir merkezinin farklı noktalarında aniden giden ve zaman zaman uzun süren kesintiler, "Şehrin enerji altyapısı artan yükü kaldıramıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Kış aylarının etkisini göstermesiyle birlikte evlerine kapanan Ispartalılar, günün yorgunluğunu atmak isterken karanlık sürpriziyle karşılaşıyor. Şehrin bazı bölgelerinde rutin hale gelmeye başlayan ve herhangi bir planlı bakım duyurusu olmaksızın gerçekleşen kesintiler, hem hane halkını hem de esnafı zor durumda bırakıyor.

Akşam Saatlerinde "Puant" Sorunu mu?

Enerji tüketiminin en üst seviyeye çıktığı ve teknik literatürde "Puant Saati" olarak adlandırılan akşam saatlerinde (özellikle 18.00 - 22.00 arası) yaşanan bu kesintiler, teknik bir yetersizlik şüphesini doğuruyor.

Uzmanlar, şehirlerin büyümesi ve elektronik cihaz kullanımının artmasıyla birlikte mevcut trafo merkezlerinin ve dağıtım nakil hatlarının kapasite sınırlarının zorlandığını belirtiyor. Şebekede meydana gelen "yük dengesizliği" ve gerilim düşümleri, koruma rölelerini devreye sokarak bölgesel kararmalara neden olabiliyor. Ancak modern şehircilikte, bu yükü öngörmek ve "Yük Tevzi" planlamasını buna göre yapmak dağıtım şirketlerinin temel sorumlulukları arasında yer alıyor.

Vatandaş Kalıcı Çözüm Bekliyor

Kombilerin durmasıyla ısınma sorunu yaşayan, elektronik cihazları zarar görme riskiyle karşı karşıya kalan vatandaşlar, yetkili dağıtım şirketinden anlık müdahaleler değil, kalıcı altyapı yatırımları bekliyor.

Yetkililere "Işıklı" Uyarı

Burdur ve Isparta bölgesine hizmet veren dağıtım şirketinin sahadaki özverili çalışmalarını biliyoruz. Ancak;

  • Altyapı Yenileme: Ekonomik ömrünü tamamlamış yeraltı kablolarının ve trafoların yenilenmesi,

  • Kapasite Artırımı: Artan nüfus yoğunluğuna uygun güç artırımı yapılması,

  • Proaktif Bakım: Arıza oluşmadan önce termal kameralar ve analiz cihazlarıyla yapılan önleyici bakımların sıklaştırılması elzemdir.

Isparta, karanlık sokakları değil; ışıl ışıl caddeleri ve kesintisiz enerjisiyle anılmayı hak ediyor. Yetkililerin, vatandaşın bu haklı sitemine kulak vererek, kış şartları daha da ağırlaşmadan gerekli teknik revizyonları yapması bekleniyor.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da Güvenilir Et Arayanların Yeni Adresi: KAĞAN ET
Aynalarla Barışma Vakti: Yüksel Hair Concept ile Hayalinizdeki Görünüme Kavuşun!
Isparta’da Akşam Mesaisi "Karanlık": Enerji Altyapısı S.O.S. mi Veriyor?
Isparta'da Talat Car Detailing ile Aracınız İlk Günkü Gibi!
Davraz Prefabrik’ten "Kışın Planla, Baharda Yaşa" Dönemi
Isparta’da 60 Kişiye 10 Ay Süreli İş Fırsatı
Isparta’da Sahte İçki Operasyonu
NUR PASTANESİ VALİLİK ŞUBESİ YENİ YÜZÜ VE YENİ İŞLETMECİLERİYLE HİZMETİNİZDE!
Isparta’da Konforun Adresi Değişti, Kalite Aynı Kaldı: İstikbal Yeni Mağazasında!
Isparta’da Ayazmana’nın Yeni Lezzet Üssü "Sosyete Et Sarayı"
Isparta’da Kaçakçılara Geçit Yok!
ISPARTA VALİLİĞİNDEN ÖNEMLİ UYARI
ÖĞRENCİLERE MÜJDE! TARİH BELLİ OLDU
ISPARTA'DA ÖRNEK DAVRANIŞ: EKSİKSİZ ŞEKİLDE TESLİM EDİLDİ
ISPARTA'DA İŞKUR'DAN BÜYÜK DESTEK: 735 BİN TL’YE VARAN HİBE FIRSATI
Dümdüz Saçlara Veda, "Harbi Perma"ya Merhaba!
Isparta’da balık severlerin uğrak noktası belli oldu
Emniyetten Yıl Sonu Kapsamlı Operasyonlar
Isparat'da Elektrik Kesintisine Tepki
Isparta’da Araç Bakımında Yeni Standart: Talat Car Detailing
Altında Rekor Tahmini: Gram Altın 2026’da 8 Bin TL’ye Dayanabilir
ISPARTA’DA YUNUS TİMLERİNDEN UYUŞTURUCU OPERASYONU
ISPARTA’DA PEŞ PEŞE OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANDI
Isparta’da Gece 01.00’a Kadar Açık Lezzet Noktası: Sosyete Et Sarayı’ndan Mangal Keyfi
Isparta'da Toprak Yapı’dan Site ve Apartmanlara Anahtar Teslim Tadilat Çözümleri
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-OTO-SES-MULTİMEDYA-CARPLAY

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

ısparta cam balkon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Aynalarla Barışma Vakti: Yüksel Hair Concept ile Hayalinizdeki Görünüme Kavuşun!Aynalarla Barışma Vakti: Yüksel Hair Concept ile Hayalinizdeki Görünüme Kavuşun!29 Ocak 2026
Isparta’da Güvenilir Et Arayanların Yeni Adresi: KAĞAN ETIsparta’da Güvenilir Et Arayanların Yeni Adresi: KAĞAN ET30 Ocak 2026