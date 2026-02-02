Isparta’da Sahte İçki Operasyonu: Gönen'de 577 Litre El Yapımı Alkol Ele Geçirildi

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Gönen ilçesinde kaçakçılara yönelik düzenledikleri operasyonda yarım tondan fazla sahte alkol ve üretim malzemeleri ele geçirdi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit eden sahte alkol üretimi ve satışına yönelik mücadelesini aralıksız sürdürüyor. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Ocak 2026 tarihinde Gönen ilçesinde gerçekleştirilen titiz çalışmalar neticesinde, kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edilen 3 ayrı ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

EVLERİ İMALATHANEYE ÇEVİRMİŞLER

Adreslerde yapılan geniş kapsamlı aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yüklü miktarda el yapımı alkol ve üretimde kullanılan düzenekler bulundu.

Ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

577 litre farklı türlerde el yapımı alkol,

1500 ml alkol aroması,

2 adet alkol üretme düzeneği,

2 adet alkol derece ölçme cihazı.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmaların, halk sağlığının korunması ve suçla etkin mücadele kapsamında kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.



