Isparta’da Kaçakçılara Geçit Yok: Litrelerce Sahte İçki ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirdi. Operasyonda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına neden olan kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin il genelinde gerçekleştirdiği titiz çalışmalar ve belirlenen çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlar neticesinde yüklü miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda:

53,5 litre farklı türlerde el yapımı alkol,

30 litre etil alkol,

700 paket farklı markalarda kaçak sigara,

15 adet elektronik sigara,

10 adet elektronik sigara likiti,

19 adet boş alkol şişesi bulundu.

3 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği ile kamu sağlığını korumak adına kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.



