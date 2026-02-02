Isparta’da 60 Kişiye 10 Ay Süreli İş Fırsatı: İŞKUR ve Kültür Müdürlüğü İşbirliğiyle Başvurular Başlıyor

Isparta’da istihdama katkı sağlamak amacıyla yeni bir proje daha hayata geçiyor.

İŞKUR İl Müdürlüğü, kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 60 kişilik bir kontenjan açıldığını duyurdu

Program,

BAŞVURULAR 19-23 OCAK TARİHLERİNDE

Programa katılmak isteyen vatandaşlar, başvurularını

. Başvurular;

e-Devlet, ALO 170

KİMLER HANGİ KURUMDA ÇALIŞACAK?

Yayınlanan kontenjan dağılım listesine göre, alınacak 60 personelin görev yapacağı yerler şu şekilde belirlendi:

Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi ve Merkez Birimleri: 21 Kişi

21 Kişi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: 10 Kişi

10 Kişi Isparta Müze Müdürlüğü: 2 Kişi

2 Kişi Antik Kent Kazı Alanları: Sütçüler Adada Antik Kenti (4 kişi) ve Atabey-Gönen Seleuke Sidera Antik Kenti (4 kişi).

Sütçüler Adada Antik Kenti (4 kişi) ve Atabey-Gönen Seleuke Sidera Antik Kenti (4 kişi). İlçe Halk Kütüphaneleri: Aksu, Yenişarbademli, Atabey, Gönen, Eğirdir, Gelendost, Keçiborlu, Uluborlu ve Senirkent ilçelerindeki kütüphaneler ve turizm danışma birimlerine de personel desteği sağlanacak.

NOTER KURASI 2 ŞUBAT’TA

Başvuran adaylar arasından asil katılımcıların belirlenmesi için

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ,

İŞKUR’a kayıtlı olması ,

18 yaşını tamamlamış olması ,

Emekli veya malul aylığı almıyor olması gerekiyor .

Ayrıca, hane gelir şartı da dikkat çekiyor.

Aynı adreste ikamet edenlerin aylık toplam kazancının, net asgari ücretin iki katını (56.151,00 TL) aşmaması şartı aranıyor

SİGORTALILIK DURUMU

Adayların, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde sigortalı (4a) çalışan olmaması gerekiyor

Ayrıca yüklenici kurumun (Kültür ve Turizm Müdürlüğü) son bir yıl içindeki çalışanı olanlar da programa katılamayacak

