Isparta'da 60 Kişiye 10 Ay Süreli İş Fırsatı

Isparta'da 60 Kişiye 10 Ay Süreli İş Fırsatı
ISPARTA
G.Tarihi: 19.01.2026 15:07
Isparta’da 60 Kişiye 10 Ay Süreli İş Fırsatı: İŞKUR ve Kültür Müdürlüğü İşbirliğiyle Başvurular Başlıyor

Isparta Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde, 60 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) düzenleneceği açıklandı. 10 ay sürecek program kapsamında katılımcılar, kütüphanelerden müzelere ve antik kent kazı alanlarına kadar birçok noktada görevlendirilecek.
Isparta’da istihdama katkı sağlamak amacıyla yeni bir proje daha hayata geçiyor. İŞKUR İl Müdürlüğü, kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 60 kişilik bir kontenjan açıldığını duyurdu. Program, 16 Şubat 2026 tarihinde başlayıp 29 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.
 
BAŞVURULAR 19-23 OCAK TARİHLERİNDE
Programa katılmak isteyen vatandaşlar, başvurularını 19 Ocak 2026 – 23 Ocak 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular; e-Devlet, ALO 170, www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden yapılabileceği gibi, İŞKUR İl Müdürlüğü’ne şahsen gidilerek de gerçekleştirilebilecek.
 
KİMLER HANGİ KURUMDA ÇALIŞACAK?
Yayınlanan kontenjan dağılım listesine göre, alınacak 60 personelin görev yapacağı yerler şu şekilde belirlendi:
  • Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi ve Merkez Birimleri: 21 Kişi
  • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: 10 Kişi
  • Isparta Müze Müdürlüğü: 2 Kişi
  • Antik Kent Kazı Alanları: Sütçüler Adada Antik Kenti (4 kişi) ve Atabey-Gönen Seleuke Sidera Antik Kenti (4 kişi).
  • İlçe Halk Kütüphaneleri: Aksu, Yenişarbademli, Atabey, Gönen, Eğirdir, Gelendost, Keçiborlu, Uluborlu ve Senirkent ilçelerindeki kütüphaneler ve turizm danışma birimlerine de personel desteği sağlanacak.
NOTER KURASI 2 ŞUBAT’TA
Başvuran adaylar arasından asil katılımcıların belirlenmesi için 2 Şubat 2026 tarihinde saat 09:00’da Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda noter kurası çekilecek.

BAŞVURU ŞARTLARINDA "HANE GELİRİ" DETAYI
Programa başvuracak adaylarda aranan şartlar da netleşti. Başvuru yapacak kişilerin;
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
  • İŞKUR’a kayıtlı olması,
  • 18 yaşını tamamlamış olması,
  • Emekli veya malul aylığı almıyor olması gerekiyor.
Ayrıca, hane gelir şartı da dikkat çekiyor. Aynı adreste ikamet edenlerin aylık toplam kazancının, net asgari ücretin iki katını (56.151,00 TL) aşmaması şartı aranıyor.

SİGORTALILIK DURUMU
Adayların, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde sigortalı (4a) çalışan olmaması gerekiyor. Ayrıca yüklenici kurumun (Kültür ve Turizm Müdürlüğü) son bir yıl içindeki çalışanı olanlar da programa katılamayacak.
