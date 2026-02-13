Isparta İş Dünyasının Yeni Adresi: "İtimat Plaza" Kapılarını Açıyor!

Fatih Mahallesi'nin en prestijli noktalarından birinde yükselen İtimat Plaza, modern iş yeri arayan profesyoneller için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Isparta’da iş hayatına yeni bir soluk getiren İtimat Plaza, merkezi konumu ve modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Fatih Mahallesi, Zabıta Müdürlüğü yanı ve Hayırlar Kuran Kursu arkasında yer alan plaza, geniş ve ferah ofis arayan işletmelerin ilk tercihi olmaya aday.

150 m² Konforlu Çalışma Alanı

İş dünyasının ihtiyaçlarına göre tasarlanan işyerleri, 1. katta yer alıyor ve tam 150 metrekarelik geniş bir kullanım alanı sunuyor. Modern iş hayatının gerekliliklerine uygun olarak inşa edilen ofisler, yerden ısıtma sistemiyle kış aylarında da maksimum konfor sağlıyor.

Hem prestijli bir adres hem de rahat bir çalışma ortamı arayanlar için ideal olan İtimat Plaza, yeni kiracılarını bekliyor.

Detaylı Bilgi ve İletişim İçin:

Telefon: 0 532 682 20 53

Adres: Fatih Mahallesi, Zabıta Yanı – Hayırlar Kuran Kursu Arkası / ISPARTA



