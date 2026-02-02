isparta-oto-ekspertiz

Isparta'da Konforun Adresi Değişti, Kalite Aynı Kaldı: İstikbal Yeni Mağazasında!

ISPARTA
G.Tarihi: 16.01.2026 22:55
Isparta’da yıllardır İstanbul Caddesi Iyaş Bulvar karşısında, kalitesiyle evlere konfor katan İstikbal, Çünür’deki yepyeni yerinde, çok daha modern bir konseptle hizmete açıldı.
Mobilya sektörünün lider markası İstikbal, Isparta’daki hizmet çıtasını bir üst seviyeye taşıdı. Uzun yıllardır İstanbul Caddesi 3. Km’de hizmet veren mağaza, şehrin yeni çekim merkezi olan Çünür Mahallesi’ne taşındı.

YENİ ADRES: ÇÜNÜR, OKUL CADDESİ

Müşterilerine daha ferah ve modern bir ortamda hizmet vermeyi hedefleyen İstikbal, Çünür Mahallesi 208. Cadde üzerinde (Okul Caddesi), Zabıta Müdürlüğü’nün hemen ilerisinde kapılarını açtı.
Ulaşımı son derece kolay olan bu yeni lokasyon, geniş otopark imkânı ve şık mimarisiyle dikkat çekiyor.

YENİ KONSEPT, FERAH ALIŞVERİŞ DENEYİMİ

“Eviniz için en iyisi” anlayışıyla hizmet veren İstikbal, yeni mağazasında ziyaretçilerine sadece mobilya değil, bir yaşam tarzı sunuyor.
İçeri girdiğiniz andan itibaren sizi karşılayan ferah atmosfer, İstikbal’in 2026 koleksiyonunun en seçkin parçalarıyla buluşuyor.

Yatak odasından yemek odasına, konforlu koltuk takımlarından genç odalarına kadar yüzlerce çeşit ürün; evinizdeymişsiniz hissi veren özel dekorasyon köşelerinde sergileniyor.

GÜVEN VE KALİTE AYNI ADRESİNDE DEVAM EDİYOR

Isparta halkının yıllardır güvenle tercih ettiği İstikbal, satış sonrası desteği ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla yeni adresinde de aynı kaliteyi sunmaya devam ediyor.
Yetkililer, yeni mağazayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Uzun yıllardır hemşehrilerimizle güçlü bir bağ kurduk. Şimdi bu bağı, Çünür’ün modern atmosferinde, Okul Caddesi üzerindeki yeni mağazamızda sürdürüyoruz. Misafirlerimiz geniş ve ferah showroomumuzda kahvelerini yudumlarken, hayallerindeki evi tasarlamanın keyfini yaşayacaklar.”

AÇILIŞA ÖZEL FIRSATLAR SİZİ BEKLİYOR

Çünür’deki yeni yerinde hizmet vermeye başlayan İstikbal, açılışa özel kampanyalarıyla da dikkat çekiyor.
Evini yenilemek isteyenler ve yeni evlenecek çiftler için kaçırılmayacak fırsatlar sunan mağaza, estetik ve konforu Ispartalılarla buluşturmaya devam ediyor.

Kaliteye, güvene ve şıklığa önem veren herkesi, Zabıta Müdürlüğü ilerisindeki yeni showroomu keşfetmeye davet ediyoruz.

İLETİŞİM VE ADRES BİLGİLERİ

İSTİKBAL

Adres: Çünür Mahallesi, 208. Cadde, No: 6 (Okul Caddesi)
Tarif: Zabıta Müdürlüğü İlerisi – Isparta

Telefonlar:
Cep: 0 (533) 394 32 80
İş: 0 (246) 227 86 30



